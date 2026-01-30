Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Kahramanmaraş'ta polisin bazı masaj salonları ve adreslere düzenlediği fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çerçevede 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 farklı iş yeri ile şüphelilere ait 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 800 bin TL ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında mağdur durumda olduğu değerlendirilen 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 kadın koruma altına alındı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ