Haberler

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Operasyon, masaj salonları ve belirli adreslerde gerçekleştirildi, 19 kadın koruma altına alındı.

Kahramanmaraş'ta polisin bazı masaj salonları ve adreslere düzenlediği fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çerçevede 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 farklı iş yeri ile şüphelilere ait 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 800 bin TL ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında mağdur durumda olduğu değerlendirilen 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 kadın koruma altına alındı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok

Bir babanın en zor gecesi!
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız

3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız