Kahramanmaraş'ta Feci Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Feci kaza kamerada: Motosiklet savruldu sürücü ağır yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.K. idaresindeki motosikletle seyir halindeyken biranda direksiyon hakimiyetini kaybedip savrularak kaza yaptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de motosikletin savrulmasıyla sürücü takla atma anları yer aldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.