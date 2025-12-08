Haberler

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada doktor öldü, 2 kişi de ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir aile hekimi hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralandı. Kaza, Pazarcık-Gölbaşı karayolunda gerçekleşti.

Kaza, Pazarcık-Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emir Can Komşuoğlu (26) idaresindeki 44 ABT 33 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.K. (68) yönetimindeki 46 KV 989 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada doktor olduğu öğrenilen Komşuoğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer otomobildeki 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden doktorun İstanbul Kağıthane 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaptığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

