Haberler

Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi

Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan feci kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuk kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi 77015 Sokak'ta meydana geldi. seyir halindeki M.N.Ö.(26) idaresindeki 46 ADN 288 plakalı kamyonet aniden yola çıkan 6 yaşındaki M.D.'ye çarptı. Aracın altında kalan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sürücü M.N.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevredeki esnaf Elif Kar, içeride otururken bir anda 'pat' diye bir ses duyduğunu belirterek, "Sesin geldiği tarafa doğru dışarı koştum çocuk yerde yatıyordu. O sırada şoför panik içinde koşturuyordu, sinir krizi geçiriyordu. Hemen içeriden bir bez alıp çocuğun başının altına koydum, ardından su getirdim. Eşime, 'Koş, vuran kişi çok kötü durumda, önce onu sakinleştir' dedim. Ambulansı aradım ancak sağlık ekipleri geldiğinde çocuk hayatını kaybetmişti" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı