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Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 2 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 yaralı ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpışma yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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