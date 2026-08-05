Kahramanmaraş'ta Mutfak Fabrikasında Yangın
Kahramanmaraş Onikişubat Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik mutfak ürünleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Onikişubat ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde çelik mutfak ürünleri üretimi yapan fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı