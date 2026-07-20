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Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
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Kahramanmaraş'ta bir eve giren 4 şüpheli, Osman O. (27) ile tartışıp bıçakla saldırdı. Genç ağır yaralandı, polis şüphelileri arıyor.

Kahramanmaraş'ta evde bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir eve gelen 4 şüpheli, evde bulunan Osman O. (27) ile tartıştıktan sonra bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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