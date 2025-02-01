Kahramanmaraş'ta Ev Yangını: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta gece çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, gece Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi Demirciler Obası mevkiinde ev yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ekipleri eve girip inceleme yaptığında Mulla Kalli'nin (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Kalli'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ