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Kahramanmaraş'ta Ev Yangını: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Ev Yangını: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangınında 73 yaşındaki Mulla Kalli yaşamını yitirdi. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta gece çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, gece Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi Demirciler Obası mevkiinde ev yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ekipleri eve girip inceleme yaptığında Mulla Kalli'nin (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Kalli'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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