Kahramanmaraş'ta eşini öldüren koca 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta yemek yediği sırada tartıştığı karısını öldüren koca, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Temmuz 2025 tarihinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tespih dükkanı olan Emir Çokgezme (47), eşi Nazlı Çokgezme (45) ile işyerinde oturup yemek yediği sırada tartışmaya başladı. Eşler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Emir Çokgezme, tabanca ile eşine ateş açtı. Nazlı Çokgezme kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Nazlı Çokgezme'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Çokgezme, kısa süre sonra polise teslim oldu. Tutuklanan Çokgezme hakkında adam öldürmek suçundan dava açıldı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava görüldü. Sanık koca Emir Çokgezme, mahkeme tarafından önce müebbet hapis cezasına ardından da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taraf avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı