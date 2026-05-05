Bindiği motosikletin iki katı ceza yedi

Kahramanmaraş'ta piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan motosikleti ehliyetsiz kullanan sürücüye 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan O.K. (25), polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, uzun süre ceza yazılmaması için polis ekiplerine dil döktü ancak sonuç alamadı.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilince toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - KAHRAMANMARAŞ

