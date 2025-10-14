Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta trafikte drift atarak tehlikeye neden olan sürücüye 91 bin lira para cezası kesildi.

LÜKS ARACIYLA DRİFT YAPTI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde drift atan sürücü polis ekiplerini harekete geçirdi. 10 Ekim'de saat 04.02'de Maarif Mahallesi Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu üniversite kavşağında bir sürücü lüks otomobiliyle drift attı. Sürücü, sosyal medyaya yansıyan görüntülerden tespit edildi.

91 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan çalışmada, drift yapan aracın sürücüsü kısa sürede yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sürücüye toplam 91.554,00 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, adli makamlara sevk edildi.

Haber: Muhammet Özer