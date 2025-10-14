Haberler

Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin lira ceza

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta trafikte drift atan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Görüntülerden tespit edilen sürücüye 91 bin 554 lira para cezası kesildi. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta trafikte drift atarak tehlikeye neden olan sürücüye 91 bin lira para cezası kesildi.

LÜKS ARACIYLA DRİFT YAPTI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde drift atan sürücü polis ekiplerini harekete geçirdi. 10 Ekim'de saat 04.02'de Maarif Mahallesi Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu üniversite kavşağında bir sürücü lüks otomobiliyle drift attı. Sürücü, sosyal medyaya yansıyan görüntülerden tespit edildi.

91 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan çalışmada, drift yapan aracın sürücüsü kısa sürede yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sürücüye toplam 91.554,00 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, adli makamlara sevk edildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.