Kahramanmaraş'ta Drenaj Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otlayan bir keçi drenaj kuyusuna düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla keçiyi kuyudan kurtararak sahibine teslim etti.
Kahramanmaraş'ta drenaj kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevrede otlanan keçilerden biri drenaj kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi halat yardımıyla indiği kuyudan keçiyi kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa