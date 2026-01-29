Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusu patladı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde 9'uncu sokaktaki müstakil bir evin önünde meydana geldi. Mahalledeki altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamadan dolayı evde bulunan 3 kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı evin içindeki 3 yaralıyı çıkararak ambulansa teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahalle güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ