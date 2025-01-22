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Kahramanmaraş'ta Dağlık Arazide Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Dağlık Arazide Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kayalıklardan düşen 16 yaşındaki çocuk yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta dağlık arazide kayalıklardan düşen 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Arıtaş Dikmen Dağı'nda meydana geldi. 16 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir çocuk, gezinti amaçlı çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Düştüğü yerden kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahalesi olay yerinde yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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