Kahramanmaraş'ta Dağlık Arazide Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kahramanmaraş'ta dağlık arazide kayalıklardan düşen 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Arıtaş Dikmen Dağı'nda meydana geldi. 16 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir çocuk, gezinti amaçlı çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Düştüğü yerden kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahalesi olay yerinde yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ