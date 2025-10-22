Kahramanmaraş'ta Cinayet ve İntihar Girişimi

Kahramanmaraş'ta eski eşi ve eski kayınvalidesini öldürüp, eski eşinin kızını ağır yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından sıkıştırıldığı muhtarlık binasında kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.Y. (38), Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem'i (37) silahla vurdu. Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçenin Namık Kemal Mahallesindeki eski kayınvalidesinin yaşadığı eve gelerek Gülistan Görkem (63) ve eski eşinin kızı Edanur Göksu'ya (19) silahlı saldırı düzenledi. Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Fatma Görkem ile Gülistan Görkem hayatını kaybetti. Edanur Göksu'nun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken şahıs, Onikişubat İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki muhtarlık binasında kıstırıldı. Ekiplerin, 'teslim ol' çağrısı sonrası şahıs silahı ile kendine ateş etti. Ağır yaralanan H.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ