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Kahramanmaraş'ta çekicinin dorsesinde 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi

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Kahramanmaraş'ta çekicinin dorsesinde 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Kasım'da durdurulan çekicinin dorsesinde 200 koli içinde 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince durdurulan çekici ve dorsesinde yapılan aramada 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8 Kasım tarihinde bir çekiciyi durdurdu. Çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, 200 koli içerisinde toplam 5 milyon 400 bin dolu makaron bulundu.

Olayla ilgili R.E. ve H.İ.P. isimli 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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