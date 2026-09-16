Kahramanmaraş’ta çatı yangını korkuttu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üç katlı bir evin çatısında yemek pişirmek için yakılan ateş, yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üç katlı evin çatısında yemek pişirmek için ateş yakıldı. Yemeğin pişmesinin ardından çatıda bulunan kişiler aşağı kata indi. Bu sırada çatıdaki ateşin alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı