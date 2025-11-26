Haberler

Kahramanmaraş'ta Camii Tuvaletinde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bir cami tuvaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Ö.M. yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi bir cami tuvaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Köşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Pınarönü Camii tuvalette yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Ö.M. (40), kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Silahla yaralanan Ö.M., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
