Kahramanmaraş'ta 401 gram bonzai maddesi ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 401,45 gram bonzai maddesi ve çeşitli kaçak eşya ele geçirildi. 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 401,45 gram bonzai maddesi, 2,05 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada da farklı markalarda 5 cep telefonu, 2 saç düzleştirici, 3 lazer epilasyon cihazı ve 19 termos ele geçirildi.

Çalışmalarla ilgili adli mercilere sevk edilen 1 kişi tutuklanırken 2 kişi hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

