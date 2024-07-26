Kahramanmaraş'ta bir pikapta çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir pikapta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir pikapta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Göksun ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir pikapta çıktı. Motor kısmında çıkan yangın sonrası bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ