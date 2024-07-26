Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta bir pikapta çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir pikapta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bir pikapta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Göksun ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir pikapta çıktı. Motor kısmında çıkan yangın sonrası bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş İtfaiye Göksun Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title