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Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

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Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15.00 sıralarında Kandil Baraj Gölü'ne giren 16 yaşındaki genç kız bir daha çıkamadı. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmasıyla gölden çıkarılan genç kızın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeni için morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta Kandil Baraj Gölü'ne giren ve bir daha çıkamayan 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ekinözü ilçesindeki Kandil Baraj Gölü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 16 yaşındaki genç kızın göle girdiğini ve ardından çıkamadığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli olarak yürüttüğü su altı ve su üstü arama-kurtarma çalışmalarının ardından kızın cansız bedeni gölden çıkartıldı. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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