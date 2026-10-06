Haberler

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında anne ve babanın tutukluluğu sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında anne ve babanın tutukluluğu sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırı davasında 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı; mahkeme tutuklu sanıklar anne ve baba Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar oy birliğiyle verildi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim tarihli ara kararında sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk durumlarını ayrı ayrı değerlendirdi. Mahkeme, isnat edilen suçların niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, tutuklama nedenleri ve öngörülen ceza miktarını dikkate alarak her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kararda, sanıkların adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarının bu aşamada yetersiz kalacağı değerlendirmesine yer verildi.

Mahkeme ayrıca, önceki ara kararların aynen devamına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Karar, oy birliğiyle verilirken ailelerin avukatı Özcan Kara kararı değerlendirdi. Kara, "Okul saldırısı davasının 4 Eylül tarihinde duruşması yapılmıştı ve Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheli Uğur Mersinli tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti. Bu karara itirazımız üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi annenin tekrar tutuklanmasına karar vermişti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk değerlendirme kararı verdi. Bu kararında mahkemenin vurguladığı, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle hem anne, hem de babanın tutukluluk haline oy birliği ile karar verdi. Bu anlamda adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

Şehirde alarm verildi! Tam 10 saat sürecek
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor
40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Ünlü yorumcu canlı yayında "Biz kimi yeneceğiz ya?" diyerek isyan etti
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı

23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı
Fuhuş ağı kurdu! ABD'nin 'en kötüleri' listesine girdi

ABD'yi karıştıran göçmen kadın! Adını "En kötüler" listesine yazdılar
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Balkondan düşen çocuğu havada yakaladı

Günün kahramanı! Saniyelerle yarıştı, havada yakaladı