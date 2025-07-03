Kahramanmaraş'ta Atık Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ta Yavuz Selim Mahallesi'nde çıkan atık yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, geri dönüşüm tesisine sıçramadan kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ta çıkan atık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki çöp atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın trafoya sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını geri dönüşüm tesisine sıçramadan söndürdü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmaları da yaptı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa