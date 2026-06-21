Kahramanmaraş'ta arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı