Kahramanmaraş'ta aranan FİRARİ 3 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan M.K., hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan H.K. ile yaralama suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan G.A. yakalandı. Yakalanan hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
