Kahramanmaraş'ta Apartman Dairesinde Yangın

Kahramanmaraş'ta apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ