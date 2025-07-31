Kahramanmaraş'ta Apartman Dairesinde Yangın
Kahramanmaraş'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kahramanmaraş'ta apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa