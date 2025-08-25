Kahramanmaraş'ta Altyapı Çalışmaları Sırasında Göçük Meydana Geldi

Kahramanmaraş'ta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi, altta kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yürütülen altyapı kazısı sırasında meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında oluşan göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

