Kahramanmaraş'ta Akrobatik Motosiklet Sürenlere 41 Bin Lira Ceza

Kahramanmaraş'ta motosiklet üzerinde akrobatik hareket yapan ve ehliyeti de bulunmayan sürücülere toplam 41 bin 690 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, iki motosiklet sürücüsü Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarında trafikte tehlikeli hareketler yaptı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücülerin belgelerinin olmadığı öğrenildi.

Sürücülere, ehliyetsiz araç kullanmadan 18 bin 678 TL, akrobatik hareket yapmaktan 2 bin 167 TL olmak üzere toplamda 20 bin 845 TL cezai işlem uygulandı. Her iki sürücünün toplam cezası ise 41 bin 690 TL olarak belirlendi.

Trafik ekipleri, denetimlerin devam edeceğini ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, bu tür ihlallerin hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ