Kahramanmaraş'ta Ahır Yangını: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Onikişubat İlçesi Gedemen Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki ahırda çıktı. Alınan bilgiye göre, Bahçede bulunan ahırda dumanları gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibi ve yakınları yangına müdahale ederken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de olay yerine ulaştı. Yangına müdahale eden ekipleri alevleri söndürdü. Yangında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvanın telef olduğu ortaya çıktı. Yangına müdahale sırasında ev sahibi E.O.'nun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ