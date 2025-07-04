Kahramanmaraş'ta Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Andırın ilçesine bağlı Kıyıkcı köyünde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip hareket etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile müdahale etti. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ