Kahramanmaraş'ta firari hükümlüler yakalandı

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası bulunan toplam 7 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan fiirari hükümlüleri ile adli para cezası ve ifadeye yönelik araması bulunan toplam 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 26 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan ve ifadeye yönelik araması olan toplam yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
