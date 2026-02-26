Kahramanmaraş'ta firari hükümlüler yakalandı
Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası bulunan toplam 7 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gerekli adli işlemler başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 26 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan ve ifadeye yönelik araması olan toplam yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı