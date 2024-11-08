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Kahramanmaraş'ta 20 Yıl Önce Kaybolan Kız Kardeşlerin Cesetleri Bulundu

Kahramanmaraş'ta 20 Yıl Önce Kaybolan Kız Kardeşlerin Cesetleri Bulundu
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Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolan F.A. ve G.A. isimli kız kardeşlerin cesetleri, yapılan soruşturmalar sonucu gömüldükleri yerden çıkarıldı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş polisi 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşinin öldürüp gömüldüğünü belirledi. Polis cesetleri gömüldüğü yerden çıkartıp 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Dulkadiroğlu ilesine bağlı Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A.'nın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkiinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı. Kız kardeşlerin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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