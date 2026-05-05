Kahramanmaraş'ta 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan M.C.E. ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.U.S isimli hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı