Kahramanmaraş'ta 13 bin 720 adet sentetik ecza ele geçirildi
Güncelleme:
Kahramanmaraş polisi, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 13 bin 720 adet sentetik ecza, 1 av tüfeği ve 10 dolu kartuş ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile ilgili çalışma yaptı. Türkoğlu ilçesinde yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı, üzerlerinde ve araçlarında 13 bin 720 adet sentetik ecza hap ile 1 adet av tüfeği ve 10 adet dolu kartuş ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili gerçekleştirilen operasyonda ise 43 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Her iki operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli işlemin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

