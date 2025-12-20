Kahramanmaraş'ta 13 bin 720 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kahramanmaraş polisi 13 bin 720 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile ilgili çalışma yaptı. Türkoğlu ilçesinde yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı, üzerlerinde ve araçlarında 13 bin 720 adet sentetik ecza hap ile 1 adet av tüfeği ve 10 adet dolu kartuş ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili gerçekleştirilen operasyonda ise 43 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Her iki operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli işlemin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ