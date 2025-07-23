Kahramanmaraş'ta 10 Yaşındaki Çocuk, Pompalı Tüfekle Oynarken Akrabasını Vurdu

Kahramanmaraş'ta 10 Yaşındaki Çocuk, Pompalı Tüfekle Oynarken Akrabasını Vurdu
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir çocuk, evde bulduğu pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 35 yaşındaki akrabasını vurdu. Olayda ağır yaralanan E.Ç., hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken kazayla bir akrabasını vurarak ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki M.U.P., evde babasına ait olduğu belirtilen pompalı tüfekle oynarken tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada evde bulunan babasının dayısının oğlu 35 yaşındaki E.Ç.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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