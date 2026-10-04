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Kahramanmaraş Onikişubat'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş Onikişubat'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki bir halı yıkamacıda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir halı yıkamacıda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde bir halı yıkamacıda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre kavgada M.C.K., H.E.Ö. (22) ve M.A.Y. (23) isimli şahısları bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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