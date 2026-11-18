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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil kaza yaptı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı