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Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 7 ilde 39 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi; aramalarda dijital materyal ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7 ilde, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te 40 şüphelinin yakalanması amacıyla bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 34 cep telefonu, 33 SIM kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı ve 2 USB bellek ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 13 defter, yasaklı yayın olduğu değerlendirilen 84 kitap, 5 tabanca, 251 tabanca fişeği, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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