Kahramanmaraş Göksun'da yan yatan tır vinçle kaldırıldı, yol ulaşıma açıldı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan tır, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı. Kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarına çekildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı