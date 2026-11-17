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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gariplik Caddesi'nden hastane istikametine seyir halinde olan 18 yaşındaki S.K. yönetimindeki 46 EL 520 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı