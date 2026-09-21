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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde gece geç saatlerde motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada motosiklette yolcu konumundaki bir kişi yaralanırken, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Dulkadiroğlu İlçesi İstasyon mahallesinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 16 ARM 785 plakalı motosiklet seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile yolcu konumdaki A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki E.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan A.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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