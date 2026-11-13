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Kahramanmaraş Andırın'da Halbur Yaylası yoluna dökülen akaryakıt yolu kayganlaştırdı

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Kahramanmaraş Andırın'da Halbur Yaylası yoluna dökülen akaryakıt yolu kayganlaştırdı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Halbur Yaylası yoluna dökülen akaryakıt zeminin kayganlaşmasına neden oldu. Vatandaşlar ve sürücüler olası kazalara karşı uyarıda bulunurken, yol güvenliğinin sağlanması ve zeminin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Halbur Yaylası yoluna dökülen akaryakıt nedeniyle zemin kayganlaştı. Olası kazalara karşı sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Olay, Andırın ilçesine bağlı Halbur Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçtan sızdığı tahmin edilen akaryakıtın asfalt zemine yayılması sonucu yol kayganlaştı. Durumu fark eden vatandaşlar ve sürücüler, olası bir trafik kazası yaşanmaması için güzergahı kullanacak araç sahiplerine dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bölgede yol güvenliğinin sağlanması ve zeminin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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