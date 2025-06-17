Kahramankazan'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır toplam 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile kavşağı dönmeye çalışan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa