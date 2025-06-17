Kahramankazan'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile kavşağı dönmeye çalışan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA