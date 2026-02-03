Haberler

Mısır'da akaryakıt istasyonunda zemin çöktü: 2 dükkan çukura gömüldü

Güncelleme:
Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir benzin istasyonunda meydana gelen toprak kayması sonucu 2 iş yeri 15 metrelik çukura gömüldü. Olay sırasında dükkanlarda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Zemin çökmesinin inşaat kazı çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir benzin istasyonunda meydana gelen toprak kayması sonucu 2 iş yeri, 15 metrelik çukura gömüldü.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, istasyonda bulunan çiçekçi dükkanı ve pastane 15 metrelik çukura gömüldü. Dükkanlarda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ön incelemede, zemin çökmesinin nedeninin yakınlardaki bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları olduğu tespit edildi. Yetkililerin, bölgenin güvenliğini sağlamak ve benzer olayların tekrarını önlemek için önlem aldığı belirtildi. - KAHİRE

