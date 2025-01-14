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Kağızman'da Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kağızman'da Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişi jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli arama sırasında gözaltına alındı.

Kağızman'da Terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, Kars'ın Kağızman ilçesinde bir adreste yapılan adli aramada, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK)" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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