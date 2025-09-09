Haberler

Kağızman'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Kağızman'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı
Güncelleme:
Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kağızman'da gerçekleşen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının zanlısını yakaladı. Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kağızman'da son günlerde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığının zanlısı yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kağızman ilçesi Yankıpınar köyünden 4 kişiye ait çalınan 4 büyükbaş hayvanı bulmak, hayvan hırsızlığı yapan kişi veya kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kağızman'a bağlı Paslı köyünde durdurulan bir araçta yapılan kontrolde Yankıpınar köyünden çalındığı tespit edilen 4 canlı büyükbaş hayvan ve aracı kullanan 1kişi yakalandı.

Hayvan hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
