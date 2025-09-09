Kağızman'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Kağızman'da son günlerde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığının zanlısı yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kağızman ilçesi Yankıpınar köyünden 4 kişiye ait çalınan 4 büyükbaş hayvanı bulmak, hayvan hırsızlığı yapan kişi veya kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kağızman'a bağlı Paslı köyünde durdurulan bir araçta yapılan kontrolde Yankıpınar köyünden çalındığı tespit edilen 4 canlı büyükbaş hayvan ve aracı kullanan 1kişi yakalandı.

Hayvan hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS