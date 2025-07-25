Kağızman'da 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kağızman'da 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağızman'da, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarma, şahsı kırsal alanda bulunan çadırında tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kağızman'da hakkında 6 yıl, 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığımızca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Jandarma hakkında "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarından toplam 6 yıl, 8 ay hapis cezası ile aranan 1 kişiyi Kağızman'ın kırsal alanında kaldığı çadır içerisinde yakalayarak Jandarma Komutanlığı'na getirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız olarak, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Savaş giderek yaklaşıyor! Komşu ülkeler arasındaki çatışma şiddetlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.