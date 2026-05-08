Haberler

Kağıthane'de metruk binada başlayan yangın yanındaki binaya sirayet etti: 1 yaralı

Kağıthane'de metruk binada başlayan yangın yanındaki binaya sirayet etti: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de tek katlı metruk binada sabah saatlerinde başlayan yangın, bitişik 5 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de tek katlı metruk binada sabah saatlerinde başlayan yangın hemen yanındaki 5 katlı binaya sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 06.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple tek katlı metruk binada başlayan yangın, bitişik nizamdaki 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri 5 katlı binada yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin diğer binalara yayılmasını önledi. Yangın 1 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı ve ardından tamamen söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken tek katlı binada büyük çapta hasar oluştu. Mahalle sakinlerinde paniğe yol açan yangınla ilgili yetkililer inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var

Hürmüz'deki çatışmada büyük şüphe! Savaşa o ülke de girmiş olabilir
Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı
İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi

Ölümcül virüs bir ülkeye daha sıçradı! Birkaç ay önce Avrupa'daymış
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta