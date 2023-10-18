Kağıthane'de Telefon Mağazasına Silahlı Saldırı

Kağıthane'de bir telefon mağazasının önüne gelen şapkalı saldırgan, 3 gün arayla işlek cadde üzerindeki iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mağazanın camında 10 delik oluştu.

Kağıthane'de bir telefon mağazasının önüne gelen şapkalı saldırgan, 3 gün arayla işlek cadde üzerindeki iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Şahsın görüntülü görüşme yaparken ateş açması dikkat çekerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kameralara yansıyan saldırıda mağazanın camında 10 delik oluştu.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 20.45 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlek bir cadde üzerinde olan telefon mağazasının sahibi Serkan Ünlü ve Sinem Ünlü, iş yerini kapattıktan sonra ayrıldı. Ardından mağaza önüne gelen şapkalı iki şahıstan biri, dükkanın camına silahla bir şarjör boşalttı. Olayın ardından şahıslar kaçarken, kurşun yağdırılan dükkanın camı delik deşik oldu. Saldırı esnasında şahsın görüntülü görüşme yapması dikkat çekti.

Görüntülü görüşme yaparken silahlı saldırı

Saldırı anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparak, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bu süreçte iş yeri sahipleri delik deşik olan camı değiştirtti. Aradan 3 gün geçtikten sonra saat 04.30 sıralarında yeniden iş yerine gelen şapkalı saldırgan, bir süre bekledikten sonra yine iş yerinin camına kurşun yağdırdı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı. Delik deşik olan camı gören komşu esnaf, iş yeri sahiplerine haber verdi.

Camı değiştirdikten 3 gün sonra yine saldırdılar

Neye uğradığını şaşıran Serkan ve Sinem Ünlü çifti, polise ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi sonrasında derinleştirilen çalışmalarda saldırganın kimliği tespit edildi. Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL