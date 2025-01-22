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Kağıthane'de Sürücü Fenalaştı, Araç Direğe Çarptı

Kağıthane'de Sürücü Fenalaştı, Araç Direğe Çarptı
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Kağıthane Cendere Yolu'nda sürücünün fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç direğe çarptı ve yan yattı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de fenalaşan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki direğe çarpıp yan yattı. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kağıthane Cendere Yolu'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 VG 1741 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Burak Yılmaz, bir anda fenalaşınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarından direğe çarptıktan sonra yan yattı. Çevredeki vatandaşlar, Burak Yılmaz ve yanındaki eşini araçtan çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Burak Yılmaz kazada hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burak Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik de normal seyrine döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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